Москва22 сен Вести.Даже наиболее доступные маршруты на вершину Дыхтау в Кабардино-Балкарии требуют серьезной подготовки и связаны с риском для жизни. Об этом "Абзацу" рассказал альпинист Александр Одинцов.

По его словам, минимальная категория сложности маршрута на пятитысячник по российской классификации – 4А. Это седьмая категория из 12 возможных и требует уверенного владения техникой передвижения по скалам и льду.

Дыхтау – это один из пятитысячников в Безенгийской стене. И опасна уже сама по себе высота. Все слышали про трагедию, которая произошла там пару недель назад, когда 17 человек погибли. Горы – это такое место, где всякие неприятности поджидают человека сказал Одинцов

Дополнительным фактором риска он назвал активное таяние ледников в районе Безенги. По его словам, в текущем сезоне климатические изменения привели к разрушению горных пород и сделали обвалы менее предсказуемыми.

20 сентября из альпинистского лагеря "Безенги" поступило сообщение о потере связи с двумя туристами, совершавшими восхождение на Дыхтау. Они перестали выходить на связь после прохождения отметки 3500 метров. Во вторник спасательную операцию возобновили.