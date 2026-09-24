Спасатели эвакуировали тело одного из погибших в горах КБР альпинистов

Тело одного из погибших в КБР альпинистов эвакуировали Спасатели эвакуировали тело одного из погибших в горах КБР альпинистов

Москва24 сен Вести.Спасатели обнаружили тело одного из пропавших 20 сентября на горе Дыхтау альпинистов, его эвакуировали, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что судьба второго мужчины остается неизвестной.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России обнаружили 1 альпиниста на горе Дыхтау (высота 3800 метров) без признаков жизни. Тело погибшего эвакуировали на коммерческом вертолете фирмы "Хелиэкшн" в альплагерь Безенги, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов сказано в сообщении

Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. Его поиски приостановлены из-за погоды и сложного рельефа.