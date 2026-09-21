В Кабардино-Балкарии ведутся поиски пропавших в горах двух туристов

Двое туристов пропали в горах Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии ведутся поиски пропавших в горах двух туристов

Москва21 сен Вести.Спасатели ведут поиски двух туристов, пропавших на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Об эт ом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, 20 сентября из альпинистского лагеря Безенги поступила информация о потере связи с двумя туристами, который ушли на гору Дыхтау.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России в количестве трех человек, к сожалению, поиски не дали результатов. По состоянию на 19.30 21 сентября поисково-спасательные работы продолжаются безуспешно сказано в сообщении

22 сентября к поискам привлекут вертолет Ми-8, добавили в МЧС.