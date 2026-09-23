СК КБР: по факту обнаружения тел альпинистов начата доследственная проверка Следком КБР начал проверку по факту обнаружения тел альпинистов

Москва23 сен Вести.Следственные органы СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел двух альпинистов в горной части Черекского района. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По имеющейся информации, 20 сентября двое альпинистов, приехавших из Тольятти и Нижнего Новгорода, 1983 и 1996 гг. рождения, совершали восхождение на гору Дыхтау. Потом связь с ними пропала.

В ходе организованных спасателями поисков были обнаружены их тела говорится в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.