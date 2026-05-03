Американец с именем "Буквально кто-то еще" проиграл выборы мэра в Техасе Кандидат с именем "Буквально кто-то еще" проиграл выборы мэра города в Техасе

Москва3 мая Вести.Житель США, который официально сменил свое имя на "Буквально кто-то еще", не сумел занять пост главы техасского города Норт-Ричленд-Хиллз. Согласно данным телеканала CBS, по результатам электорального процесса он набрал лишь 22% голосов, проиграв текущему градоначальнику Джеку Маккарти, заручившемуся поддержкой 78% местных жителей.

35-летний ветеран американских вооруженных сил, ранее носивший имя Дастин Эби, прославился в 2024 году, когда сменил паспортные данные из-за протеста против политических фигур того времени. Тогда он заявил, что смена имени на "Буквально кто-то еще" — это отражение его недовольства выбором между действующим президентом США Джо Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом.

После президентской кампании активист решил попробовать свои силы в муниципальной политике, однако избиратели предпочли сохранить преемственность власти в городе.