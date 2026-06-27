Программу "золотых паспортов" могут запустить в Аргентине в 2026 году

Аргентина может запустить в этом году программу "золотых паспортов" Программу "золотых паспортов" могут запустить в Аргентине в 2026 году

Москва27 июн Вести.Власти Аргентины планируют уже в 2026 году запустить программу "золотых паспортов" для состоятельных инвесторов, чтобы погасить государственный долг, пишет издание The Financial Times со ссылкой на два источника.

Как заявили газете источники, знакомые с ситуацией, схему предоставления гражданства Аргентины за инвестиции собираются внедрить в 2026 году.

Предполагается, что гражданство можно будет получить, сделав безвозвратное пожертвование примерно на 500 тысяч долларов или купив суверенные облигации на сумму в 1 миллион долларов. Точные параметры программы еще обсуждаются.

Аргентинские власти хотят привлечь десятки миллиардов долларов, чтобы погасить долговые обязательства страны, отмечается в сообщении.

Если проект будет реализован, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих "золотые паспорта".

Ранее СМИ сообщали, что Аргентина обсуждает с США возможность создать в стране военную базу в обмен на финансовую помощь.