Москва23 мая Вести.Существовавшая пошлина на установку рекламных конструкций в пять тысяч рублей не покрывала даже расходы на ведение документации, с этой задачей она не справляется и после повышения до 10 тысяч рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По его мнению, разумной величиной пошлины было бы 50 или 100 тысяч рублей.

Существовала уже достаточно такая смешная цифра сборов за установки этих рекламных конструкций – пошлина пять тысяч рублей. Она не оправдывала даже само ведение документов по тому, чтобы оформить это разрешение. Но я хочу сказать, что и приняли-то мы тоже ни "абы какую" цифру. 10 тысяч — это тоже самое, неоправданно. Если говорить серьезно, то, наверное, где-то тысяч 50, а может быть и 100, было бы вполне разумно. И тогда какие-то доходы муниципалитет мог бы получать дополнительно рассказал Артамонов

Ранее сообщалось, что идея введения дополнительных пошлин также рассматривается в мебельной сфере. Там правительство допускает возможность введения заградительной пошлины в размере 35-50%.