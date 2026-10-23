Сеть "Ашан" сняла с продажи в Химках партию конфет после сообщения о личинках

"Ашан" снял с продажи в Химках партию конфет после сообщения о личинках Сеть "Ашан" сняла с продажи в Химках партию конфет после сообщения о личинках

Москва23 окт Вести.Сеть "Ашан" сняла с продажи в одной из торговых точек в Химках партию конфет "Рот Фронт" после сообщения покупательницы о личинках в сладостях. Об этом сообщил представитель пресс-службы "Ашан ритейл Россия" в беседе с агентством ТАСС.

Ранее в этот день в сети появилась информация о том, что жительница Химок обнаружила личинки в батончиках "Рот Фронт", которые она купила в "Ашане" на Московской улице, 14.

В магазине по указанному адресу проведена санитарная проверка - несоответствий не выявлено. Поставщик проинформирован о ситуации. От производителя мы ожидаем официальный ответ и протоколы испытаний по партии сказал собеседник

Он также добавил, что в рамках внутренней проверки партия конфет была снята с продажи в данной торговой точке.

Отмечается, что на данный момент претензий в системе по данной продукции не зафиксировано.