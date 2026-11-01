В Германии дети обнаружили иглы и магниты в собранных на Хэллоуин конфетах

В Германии в сладостях на Хэллоуин нашли иглы и магниты В Германии дети обнаружили иглы и магниты в собранных на Хэллоуин конфетах

Москва1 ноя Вести.В Германии разгорается скандал вокруг сладостей, собранных детьми во время Хэллоуина. Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на полицию, опасные предметы были найдены в угощениях в федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц.

По данным телеканала, в населенном пункте Винцингероде (Тюрингия) дети обнаружили металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц), примерно в 12 километрах юго-западнее Майнца, девятилетний мальчик нашел два магнита диаметром около двух миллиметров в одной из жевательных конфет.

Перед этим его мать увидела в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) предупреждение о возможной порче сладостей. Никто не пострадал, начато расследование.

В полиции Ингельхайма не исключают, что конфеты могли испортить намеренно, чтобы причинить травмы. Правоохранители ведут проверку по подозрению в покушении на причинение телесных повреждений. Пока не установлено, у каких домов раздавали опасные угощения. Родителей призвали внимательно проверять собранные детьми сладости перед употреблением.

Подобные случаи в Германии происходили и раньше: находили лезвия для бритвы, булавки и гвозди среди хэллоуинских угощений своих детей.