Москва18 окт Вести.Мэр немецкого города Эслинген-ам-Неккар Маттиас Клопфер столкнулся с угрозами убийством после того, как на площади перед ратушей была установлена бронзовая статуя дьявола. Об этом сообщает газета Bild; обстоятельства инцидента расследует полиция.

Скульптура работы художника Тима Бенгеля была открыта 4 октября в честь 1250-летия города. Ее стоимость оценивается примерно в 200 тысяч евро. Памятник отсылает к местной легенде о находчивой торговке, которая сумела прогнать дьявола из Эслингена с помощью луковицы. Однако далеко не все жители оценили такой способ увековечить городское предание: против установки выступили тысячи горожан, а петиция с требованием убрать статую собрала более 5,6 тысячи подписей. Критике подверглись как автор произведения, так и мэр, одобривший его размещение.

Ситуация обострилась после появления угроз в адрес главы города. Кроме того, неизвестные облили статую черной краской. Власти заявили о недопустимости призывов к насилию и порче имущества и допустили установку возле памятника камеры видеонаблюдения.

В земельной Евангелической церкви, в свою очередь, отметили, что скульптура не представляет угрозы для христианской веры и не является пропагандой сатанизма (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Городские власти также подчеркнули, что произведение посвящено местной легенде, а не религиозным убеждениям.