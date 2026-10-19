В немецком Эслингене начался скандал после установки статуи сатаны The Times: в Германии начался скандал из-за установки статуи сатаны в Эслингене

Москва19 окт Вести.В немецком городе Эслинген федеральной земли Баден-Вюртемберг начался скандал после установки статуи сатаны ("Международное движение сатанизма" признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщило издание The Times.

Скульптура ценой 200 тысяч евро стала подарком городу от старейшего производителя игристых вин в Германии - компании Kessler Sekt, которая была основана и работает в Эслингене.

Статую установили перед городской ратушей. Она отсылает к местной легенде о дьяволе и торговке, которая отвадила сатану от Эслингена, накормив его луком.

Но теперь он вернулся - в виде бронзовой статуи, установленной в честь 1250-летия Эсслингена. И далеко не все этому рады. Мэр и другие представители городской администрации оказались под градом оскорблений в интернете и даже угроз убийством. Против изваяния выступил пестрый союз религиозных фундаменталистов, недовольных местных жителей и разгневанных родителей говорится в публикации

Противники статуи собрали около 6 тысяч подписей под требованием убрать скульптуру и заменить ее изображением торговки, которой удалось победить дьявола. Авторы петиции обосновывают свою позицию не только религиозными убеждениями и эстетическими соображениями, но и мнением, что израсходованные на изваяние деньги можно было бы потратить с большей пользой для города.

В то же время местное региональное отделение протестантской церкви выступило в защиту статуи, отметив, что похожая скульптура уже семь столетий украшает одну из местных церквей.

Критики... упускают из виду давнюю христианскую традицию изображения дьявола и центральное положение в христианской вере, что благодаря Иисусу Христу силы зла были побеждены… Кроме того, лежащая в основе статуи легенда Эслингена никоим образом не прославляет дьявола, а напротив, выставляет его в комическом свете заявил местный священник Андреас Эльце

Ранее народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что сатанизм и антихристианство стали основой современной западной культуры. В то же время Россия, по его мнению, постепенно избавляется от "морока" западной культуры.