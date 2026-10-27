За фото сатанинской тату у храма задержаны тату-мастер и его клиент

На Камчатке задержали тату-мастера и клиента за фото сатанинской тату у храма За фото сатанинской тату у храма задержаны тату-мастер и его клиент

Москва27 окт Вести.На Камчатке задержали тату-мастера и его клиента после фотоссесии с сатанинской татуировкой с изображением Бафомета (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено) на фоне храма. Об этом сообщает Baza.

Сатанинскую татуировку безработный молодой человек набил на всю спину.

Когда работа была завершена, мастер ради эффектного портфолио предложил клиенту устроить фотосессию около православного храма. Но как только их "творчество" оказалось в сети, им моментально заинтересовались правоохранители отмечает канал

На обоих мужчин завели уголовное дело за участие в экстремистской организации. Им может грозить штраф до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Молодой человек с татуировкой раскаялся во время задержания, а тату-мастер заявил, что "в этом ничего плохого не видел", отмечает канал.