В Перми Следком начал проверку из-за татуировки с Девой Марией и оружием

В Перми проверяют тату-мастера из-за татуировки с Девой Марией и оружием В Перми Следком начал проверку из-за татуировки с Девой Марией и оружием

Москва17 окт Вести.В Пермском крае проводят проверку из-за фотографии татуировки, на которой угадывается Дева Мария с нимбом из оружия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что снимок появился в местной группе в социальной сети. На нем – работа пермского тату-мастера: фигура, похожая на Деву Марию, а вокруг головы вместо нимба – разные виды оружия. По данным публикации, такую татуировку на плечо заказала себе одна из клиенток мастера.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка говорится в публикации

После завершения проверки следователи примут процессуальное решение.

Источник в силовых структурах Перми рассказал, что проверка идет по статье об оскорблении чувств верующих.