Москва17 октВести.В Пермском крае проводят проверку из-за фотографии татуировки, на которой угадывается Дева Мария с нимбом из оружия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что снимок появился в местной группе в социальной сети. На нем – работа пермского тату-мастера: фигура, похожая на Деву Марию, а вокруг головы вместо нимба – разные виды оружия. По данным публикации, такую татуировку на плечо заказала себе одна из клиенток мастера.
По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверкаговорится в публикации
После завершения проверки следователи примут процессуальное решение.
Источник в силовых структурах Перми рассказал, что проверка идет по статье об оскорблении чувств верующих.