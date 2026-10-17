Тату-мастеру из Перми грозит срок за изображение Девы Марии Девушке из Перми, набившей татуировку с Девой Марией, грозит срок

Москва17 окт Вести.Работу тату-мастеру из Перми, которая набила клиентке изображение Девы Марии, признали оскорбляющей чувства верующих, теперь ей грозит реальный срок, пишет SHOT.

В прошлом году к 24-летней Екатерине, которая работает тату-мастером 5 лет, пришла клиентка со своим эскизом.

Никаких сомнений рисунок у девушки не вызвал – она набила образ, напоминающий Деву Марию, с нимбом из оружий, а фото готовой работы выложила в своей группе пишет паблик

9 октября ей позвонил сотрудник следственных органов и пригласил для дачи объяснений. На работу поступила жалоба по части 1 статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Была проведена экспертиза, которая признала изображение оскорбительным для верующих.

Екатерина заявила, что просто выполняла заказ и не хотела никого обидеть. Она надеется, что дело будет прекращено. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 1 года.