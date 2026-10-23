Bild: поверенный США в ФРГ устраивал алкогольные вечеринки с телохранителями

Застолья с охраной: Bild о работе временного поверенного в делах США в ФРГ Bild: поверенный США в ФРГ устраивал алкогольные вечеринки с телохранителями

Москва23 окт Вести.Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер распивал спиртное с сотрудниками немецкой полиции, которые отвечали за его охрану, написал журнал Bild.

В материале издания сказано, что несколько недель назад полицейские сами проинформировали о возможных нарушениях, что стало поводом для внутренней проверки.

Полиция Берлина, в частности, расформировала группу, охранявшую дипломата, и инициировала служебное расследование в отношении ее сотрудников.

Это соответствует действительности: приняты служебные дисциплинарные меры ... Мы не можем предоставить дополнительных подробностей приводит Bild слова представителя полиции

По версии журнала, Мельтцер не только не препятствовал совместным возлияниям, но и сам выступал их инициатором, приглашая полицейских выпить.

В элитном подразделении LKA 61 при земельном управлении уголовной полиции Берлина числилось свыше 10 человек. В их задачи входило обеспечение защиты американского дипломата от потенциальных нападений.

Согласно правилам, распитие алкоголя на службе запрещено, а перед выходом на дежурство действует принцип нулевого промилле.

В дипмиссии США в Берлине заявили Bild, что не сомневаются в профессионализме LKA и его возможностях охранять высокопоставленных американских представителей.

Вместе с тем, конкретные претензии к Мельтцеру дипмиссия оставила без комментариев. По данным журнала, на данный момент вина дипломата в инциденте не подтверждена.

Ранее британская газета The Times сообщила о скандале в немецком Эслингене, связанном с установкой в городе статуи сатаны ("Международное движение сатанизма" признано экстремистским и запрещено в РФ).