В Германии на церемонии памяти участников покушения на Гитлера произошел скандал В Берлине на церемонии памяти участников покушения на Гитлера разразился скандал

Москва20 июл Вести.В Берлине на центральном памятном мероприятии, посвященном участникам Сопротивления, пострадавшим после провала покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года, разгорелся скандал. Об этом сообщает DPA.

По данным агентства, инцидент произошел в Бендлер-блоке - комплексе зданий в берлинском районе Тиргартен округа Митте. Один из потомков казненного нацистами теолога Дитриха Бонхеффера решил убрать венок, возложенный от имени партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Однако вмешалась охрана, что привело к потасовке, в ходе которой венок был поврежден.

Как заявил в интервью журналистам Тобиас Коренке, внучатый племянник Бонхеффера, для многих потомков участников Сопротивления присутствие депутатов АдГ в мемориальном мероприятии является поводом для "действительно серьезного негодования".

Мы здесь этого не потерпим сказал он

Покушение на фюрера, вошедшее в историю как "Операция "Валькирия", "Заговор генералов" и "Заговор 20 июля", подготовили полковник Клаус фон Штауффенберг и его соратники из числа высшего офицерского состава вермахта. Полковник прибыл в комплекс "Вольфсшанце" ("Волчье логово") с двумя портфелями, в одном из них находился доклад, который он должен был озвучить на совещании, в другом – два пакета взрывчатки. Однако активирована была только одна бомба. При этом в последний миг присутствующий офицер переставил портфель с бомбой, и мощный дубовый стол взял на себя всю силу взрыва. Гитлер отделался царапинами и звоном в ушах.

В тот же день пятеро офицеров вермахта, готовивших покушение, были схвачены. Военный суд приговорил организаторов восстания, в том числе самого фон Штауффенберга, к расстрелу. Всего среди участников движения Сопротивления были казнены или скончались в заключении примерно две сотни человек.