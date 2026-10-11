Москва11 окт Вести.Вице-спикер лантага Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер до сих пор не понимает причин скандала, когда во время съемок репортажа сотрудники издания Bild незадолго до выборов нашли у него кружку с логотипом российской армии. Об этом немецкий политик рассказал в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что не стал убирать кружку, потому что всем известно, что он несколько раз посещал Россию.

Всем ведь известно, что я несколько раз бывал в России, а когда бываешь в России, то привозишь оттуда подарки. Я до сих пор не понимаю, что в этой кружке такого, чтобы делать из нее новость. Меня это застало врасплох. Я не ожидал, что разразится скандал сообщил Тильшнайдер

О наличии у Тилльшнайдера подобной кружки стало известно после репортажа обозревателя газеты Bild Пауля Ронцхаймера о выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Перед началом интервью Тилльшнайдер предложил Ронцхаймеру и его съемочной группе провести экскурсию в своем офисе. Он показал журналистам сувениры, среди которых была черная кружка "Армия России".