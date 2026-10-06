Обладатель "русской кружки" из АдГ был избран вице-спикером ландтага Депутат АдГ, обладатель кружки с символикой РФ, победил на региональных выборах

Москва6 окт Вести.Представитель победившей на региональных выборах в Саксонии-Анхальт правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханс-Томас Тилльшнайдер, в офисе которого была обнаружена сувенирная кружка с символикой российской армии, избран заместителем председателя парламента (ландтага). Об этом сообщает газета Bild.

Сам политик ранее в шутку выставил кружку на eBay, отметив, что продает "самую опасную кружку в Германии".

Вице-спикером парламента Саксонии-Анхальт от "АдГ" был избран Ханс-Томас Тилльшнайдер (48 лет)… во время предвыборной кампании он привлек к себе внимание русской кружкой говорится в публикации

Уточняется, что Тилльшнайдер смог получить поддержку 44 депутатов.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что партия "Альтернатива для Германии" продолжит набирать влияние в стране, ее ждут новые успехи.