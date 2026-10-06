Москва6 октВести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжит набирать влияние в стране, ее ждут новые успехи, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал избрание члена АдГ Тобиаса Рауша председателем ландтага (регионального парламента) федеральной земли Саксония-Анхальт. Для партии это первый случай в истории, когда ее член получил подобный пост.
Первый, но не последний председатель ландтага от АдГ. Пробуждениенаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается заставить немцев работать еще больше, чтобы помочь киевскому режиму.