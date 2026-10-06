Дмитриев предсказал, что АдГ продолжит набирать влияние в Германии

Дмитриев предсказал АдГ новые успехи в немецкой политике Дмитриев предсказал, что АдГ продолжит набирать влияние в Германии

Москва6 окт Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжит набирать влияние в стране, ее ждут новые успехи, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал избрание члена АдГ Тобиаса Рауша председателем ландтага (регионального парламента) федеральной земли Саксония-Анхальт. Для партии это первый случай в истории, когда ее член получил подобный пост.

Первый, но не последний председатель ландтага от АдГ. Пробуждение написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается заставить немцев работать еще больше, чтобы помочь киевскому режиму.