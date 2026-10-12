Мерц заявил, что в ХДС нет места тем, кто голосует за представителей АдГ

Мерц пригрозил исключением депутатам ХДС за поддержку АдГ Мерц заявил, что в ХДС нет места тем, кто голосует за представителей АдГ

Москва12 окт Вести.Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что тем членам его партии, которые могли поддержать избрание представителя "Альтернативы для Германии" (АдГ) на пост председателя ландтага Саксонии-Анхальт, не место в ХДС. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

То, что произошло в Магдебурге (административный центр Саксонии-Анхальт — прим. ред.), не оставляет нас в покое. Это беспрецедентное событие приводит агентство слова Мерца на пресс-конференции

Канцлер назвал избрание представителя АдГ председателем ландтага "само по себе ужасным".

Людям, которые это делают, депутатам, которые помогают такому избранию, нет места в ХДС подчеркнул он

6 октября представитель АдГ Тобиас Рауш был избран председателем ландтага Саксонии-Анхальт. Это первый случай в истории Германии, когда политик от АдГ возглавил земельный парламент. Во время тайного голосования кандидатуру Рауша поддержали 48 депутатов из 82, 29 высказались против, пятеро воздержались.

Социал-демократы, Зеленые и Левая партия сразу заявили, что будут голосовать против, а ХДС рекомендовал своим депутатам воздержаться. Если бы все христианские демократы последовали этой рекомендации, воздержавшихся было бы 14. Сейчас в ХДС выясняют, кто именно отдал свой голос за Рауша. Ранее отмечалось, что рейтинг популярности блока ХДС/ХСС Мерца опустился до исторического минимума.