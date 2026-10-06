Москва6 окт Вести.Вице-спикером регионального парламента немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт стал член партии "Альтернатива для Германии" Ханс-Томас Тилльшнайдер, у которого в офисе ранее нашли сувенирную кружку "Армия России". Об этом сообщило издание Bild.

О том, что у Тилльшнайдера есть подобная кружка, стало известно после репортажа журналиста Пауля Ронцхаймера о выборах в парламент Саксонии-Анхальта. Перед началом интервью Тилльшнайдер предложил Ронцхаймеру и его съемочной группе провести экскурсию в своем офисе. Он показал журналистам сувениры, среди которых была черная кружка "Армия России".

Вице-председатель ландтага от АдГ был избран 44 голосами: Ганс-Томас Тилльшнайдер (48 лет, АдГ), который еще во время предвыборной кампании эпатировал своей русской кружкой говорится в публикации

Председателем парламента Саксонии-Анхальт, в свою очередь, был избран однопартиец Тилльшнайдера Тобиас Рауш. Для АдГ это стало историческим событием, поскольку ее представитель занял подобный пост впервые.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя избрание Рауша, назвал это признаком пробуждения Германии и предсказал, что АдГ продолжит набирать вес в немецкой политике.