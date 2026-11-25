Эксперт: сатанисты в Европе ощущают себя победителями христианства Доцент Камкин: русофобия Европы связана с низвержением христианских доктрин

Москва25 ноя Вести.Сатанинские течения в Европе ощущают себя победителями над христианской традицией, этим и обусловлена их звериная русофобия. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Он прокомментировал представление австрийской гражданки Флорентины Хольцингер на Венецианской биеннале. Представление с отсылкой к "Тайной вечере" с участием обнаженных женщин, плавление воскового колокола, использование крови стало гвоздем программы биеннале искусств.

Глумление над святым причастием - это один из основных элементов черных мест сатанистов. Это откровенно сатанинский шабаш, нацеленный на осквернение имени Иисуса Христа, всего христианства, всех конфессий. "Тайная вечеря" - один из важнейших символов христианства, европейской цивилизации, имеется в виду еще Старая Европа сказал Александр Камкин

По словам эксперта, подобные перформансы доказывают, что Европа вступила на антихристианский путь.

Парады содомитов в европейских городах - это из той же оперы, потому что парад - это привилегия победителя. В Европе содомиты, сатанисты, извращенцы ощущают себя победителями на развалинах былой христианской цивилизации. И вот эти перформансы - свидетельство того, что апологеты антихриста считают себя победителями. И этим-то обусловливается звериная русофобия Европы отметил доцент

Патриархат Венеции осудил скандальный перформанс и назвал акцию оскорблением чувств верующих.