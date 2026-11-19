Лавров заявил о распространении ценностей сатанизма на Западе Лавров: на Западе все больше распространяются сатанинские ценности

Москва19 ноя Вести.На Западе все больше распространяются сатанинские ценности (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено), и многие проживающие там люди не хотят воспитывать детей в таких условиях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Спас".

В то же время многие иностранцы выбирают переезд в Россию, потому что хотят реализовать свой потенциал в рамках традиционных культурных ценностей, подчеркнул дипломат.

Уже упоминавшийся мной процесс отхода Запада от своих корней, распространение там сатанинских ценностей, если это можно так назвать, в жизни, культуре, искусстве, литературе - все это показывает нормальным, вменяемым людям в различных странах, в том числе и на Западе, что это не то, чему они хотели бы посвятить свою жизнь и как бы они хотели воспитывать своих детей сказал Лавров

Ранее народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков назвал сатанизм, антихристианство и культ смерти столпами, на которых стоит современная западная культура. Россия же, подчеркнул Михалков, постепенно избавляется от влияния "морока" западной культуры.