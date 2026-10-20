Лавров заявил, что метастазы нацизма пробиваются очень быстро

В МИД России заявили о быстром распространении метастаз нацизма Лавров заявил, что метастазы нацизма пробиваются очень быстро

Москва20 окт Вести.Метастазы нацизма распространяются очень быстро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

Как отметил дипломат, всем казалось, что задача не допустить возрождения нацизма была давно решена.

Нет. Метастазы пробиваются очень быстро сказал Лавров

По словам министра, такая ситуация складывается во многом после прихода к власти на Украине нацистского режима.

Ранее Лавров высказал мнение, что нацистские метастазы продолжат распространяться, если Россия согласится на перемирие при сохранении нынешнего режима на Украине.