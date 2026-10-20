Москва20 октВести.Метастазы нацизма распространяются очень быстро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
Как отметил дипломат, всем казалось, что задача не допустить возрождения нацизма была давно решена.
Нет. Метастазы пробиваются очень быстросказал Лавров
По словам министра, такая ситуация складывается во многом после прихода к власти на Украине нацистского режима.
Ранее Лавров высказал мнение, что нацистские метастазы продолжат распространяться, если Россия согласится на перемирие при сохранении нынешнего режима на Украине.