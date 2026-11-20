Михалков назвал отмену кинопоказов в римском кинотеатре унизительной для Европы Михалков назвал отмену показов фильмов из РФ в Риме унизительной для Европы

Москва20 ноя Вести.Отказ римского кинотеатра Cinema Barberini показывать фильмы в рамках Фестиваля российского кино – это мелочность, унизительная для Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил режиссер, идейный вдохновитель Евразийской киноакадемии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" Никита Михалков.

Он отметил, что хорошо знает кинотеатр Cinema Barberini, так как много работал в Италии.

Это новое кино, которое неизвестно Европе и которое было бы очень важно в Европе узнать. Как вы знаете, эти показы перенесли в Русский Дом, и там же будет Фестиваль российских фильмов. А, вообще, по большому счету, эта европейская мелочность, она унизительна для культуры Европы. Величайшая европейская культура, которая предана сегодняшними руководителями Европы, рано или поздно им за это отомстит отметил Михалков

Он также в шутку отметил, что нашествие скворцов на Рим связано с отменой русской культуры в Европе.

Очень показательно, что это больше всего возмутило скворцов над Римом. И они выразили свой протест тем, что, так сказать, вот так вот на это среагировали добавил режиссер

Каждую осень в Рим на зимовку прилетают перелетные птицы. В этом году многочисленные скворцы буквально залили улицы города пометом.

Ранее в Италии стартовали кинопоказы фильмов - участников Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Вместо кинотеатра Cinema Barberini Фестиваль российского кино принял Русский дом. В течение трех дней итальянские зрители увидят шесть картин из России, Сербии, Эфиопии, Кубы, Туркменистана и Пакистана.