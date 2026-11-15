Создатель статуэтки "Бриллиантовая бабочка" рассказал, как работал над ней Создатель статуэтки "Бриллиантовая бабочка" Купер: важен даже размер камней

Москва15 ноя Вести.Статуэтка "Бриллиантовая бабочка" содержит порядка пяти тысяч камней, во время ее создания значение имел даже размер бриллиантов. Об этом ИС "Вести" рассказал заслуженный художник России, автор статуэтки "Бриллиантовая бабочка" Юрий Купер.

Просьба к Куперу создать статуэтку поступила от вдохновителя кинопремии "Бриллиантовая бабочка" Никиты Михалкова. Режиссер давно знаком с художником.

Порядка пяти тысяч в этих нервюрах. У них [крылья] сначала очень толстые [были] Я их попросил сделать тоньше… И очень было важен размер камней. Надо было, чтобы они были очень маленькие отметил Купер

По словам художника, бабочка лишена фантазийных элементов.

Несмотря на то, что она бриллиантовая, там нет никаких фантазийных элементов. Она просто выглядит как бабочка, к которой мы привыкли видеть подчеркнул он

Рассказывая о работе с Никитой Михалковым, Купер отметил, что конкретного заказа от него не было.

С Никитой Сергеевичем мы давно работаем, и в основном за редким исключением, когда я его спрашиваю: "Что ты хочешь там конкретно?" Даже в проекте театра его. Он говорит: "Делай, что хочешь, но будешь отвечать" поделился художник

Церемония вручения награды "Бриллиантовая бабочка" состоялась 12 ноября в московском театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран. Сама премия была учреждена в 2025 году Российским фондом культуры и Минкультом РФ по инициативе Никиты Михалкова.

Ранее министр культуры Ольга Любимова отметила, что участие зарубежных кинематографистов в премии "Бриллиантовая бабочка" может послужить основной для совместных проектов с представителями российского кино.