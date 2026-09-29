"Лента" убрала с полок марки лапши Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления после проверок Роскачества

Москва29 сен Вести.Торговая сеть "Лента" сняла с продажи ряд марок лапши быстрого приготовления. В их числе оказались Naruto, "Чан рамен" и "Доширак Квисти". Об этом агентству ТАСС сообщили в Роскачестве.

Проверку торговых марок инициировали в службе качестве "Ленты" и уже сняли все подозрительные партии с продажи. Также ритейлер усилил контроль за качеством продукции, благодаря чему покупатели не смогут приобрести товар из партии с нарушениями.

Ранее в ходе исследования лапши с куриным вкусом Роскачество обнаружило, что у семи марок фактическое содержание белков, жиров или углеводов не совпадает с указанным на упаковке. Кроме трех названных брендов, замечания получили "Доширак Квисти", JML, Nissin и SamYang. В ответ производитель "Доширак коя" сообщил о корректировке технических условий и маркировки, а импортер Naruto - об обновлении русскоязычных этикеток для новых партий.