Москва24 маяВести.Традиция загадывать желание при виде падающей звезды - это всего лишь красивое суеверие, не имеющее под собой реальной основы. Об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров в разговоре с РИА Новости.
По его словам, никакой связи между этим явлением и исполнением желаний не существует.
Это просто красивое суеверие, не более чем. Никакой здесь закономерности нет, кроме собственных убеждений. Если человек сам себя убедил, что желания должны сбываться по какому-то знаку, то любое появление этого знака может вселить ему веру и надежду в лучшеепояснил Назаров
Как отметил эксперт, это вопрос не науки, а скорее самовнушения.
Ранее ученые рассказали, что на видимой стороне Солнца вскоре начнется мертвый сезон - период, когда на звезде некоторое время не будут происходить вспышки. Отмечалось, что активные области на видимой стороне Солнца приближаются к исчерпанию энергии.