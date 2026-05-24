Астроном ответил, могут ли сбываться желания при виде падающей звезды Астроном Назаров: традиция загадывать желание при падении звезды - суеверие

Москва24 мая Вести.Традиция загадывать желание при виде падающей звезды - это всего лишь красивое суеверие, не имеющее под собой реальной основы. Об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, никакой связи между этим явлением и исполнением желаний не существует.

Это просто красивое суеверие, не более чем​​​. Никакой здесь закономерности нет, кроме собственных убеждений. Если человек сам себя убедил, что желания должны сбываться по какому-то знаку, то любое появление этого знака может вселить ему веру и надежду в лучшее пояснил Назаров

Как отметил эксперт, это вопрос не науки, а скорее самовнушения.

Ранее ученые рассказали, что на видимой стороне Солнца вскоре начнется мертвый сезон - период, когда на звезде некоторое время не будут происходить вспышки. Отмечалось, что активные области на видимой стороне Солнца приближаются к исчерпанию энергии.