Астроном Вереин: Астраханская область подходит для наблюдений за звездами

Астроном Вереин назвал плюсы Астраханской области для наблюдения за космосом Астроном Вереин: Астраханская область подходит для наблюдений за звездами

Москва11 окт Вести.В Астраханской области постоянно образуется зона высокого атмосферного давления, что позволяет получать высококлассные изображения космических объектов. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель астраханского астрономического сообщества им. Ф.Ю. Зигеля Евгений Вереин.

Здесь у нас в Астраханской области постоянно находится зона высокого атмосферного давления. Точка сама находится на большой глубине – 28 метров по уровню мирового океана, и это позволяет получать высококлассные изображения объектов космоса рассказал Вереин

Он добавил, что при помощи его телескопа можно получать детальные фотографии далеких галактик.

При помощи этого телескопа можно получать детальные фотографии далеких галактик, рассеянных и шаровых звездных скоплений. Светлых эмиссионных туманностей. Это галактические облака водорода, в которых в настоящее время проходит процессы звездообразований заявил Вереин

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