Москва23 июлВести.В украинском беспилотнике, ударившем по жилому массиву в городе Красный Луч в ЛНР, была шрапнель. Об этом сообщает ИС "Вести".
Ночью киевский режим атаковал Красный Луч, один беспилотник ударил по частному сектору. Судя по характеру повреждений, видно, что боеприпас был начинен шрапнелью. Преддомовой забор частями посекло, местами вынесло, а дверь превратилась из-за осколков в решеторассказал корреспондент "Вестей"
Уточняется, что при атаке пострадали два человека, 51-летнюю женщину увезли в больницу. Несколько жилых домов и имущество местных жителей были повреждены.