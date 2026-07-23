Атаковавший жилой массив в Красном Луче БПЛА был начинен шрапнелью В атаковавшем Красный Луч украинском БПЛА была шрапнель

Москва23 июл Вести.В украинском беспилотнике, ударившем по жилому массиву в городе Красный Луч в ЛНР, была шрапнель. Об этом сообщает ИС "Вести".

Ночью киевский режим атаковал Красный Луч, один беспилотник ударил по частному сектору. Судя по характеру повреждений, видно, что боеприпас был начинен шрапнелью. Преддомовой забор частями посекло, местами вынесло, а дверь превратилась из-за осколков в решето рассказал корреспондент "Вестей"

Уточняется, что при атаке пострадали два человека, 51-летнюю женщину увезли в больницу. Несколько жилых домов и имущество местных жителей были повреждены.