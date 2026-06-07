Шестеро помощников прокурора приняли присягу после аттестации в Хабаровске

Аттестация прокуроров прошла в Хабаровском крае Шестеро помощников прокурора приняли присягу после аттестации в Хабаровске

Москва7 июн Вести.Очередное заседание аттестационной комиссии состоялось 5 июня в прокуратуре Хабаровского края, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

С учетом деловых и личных качеств тринадцать аттестуемых признаны соответствующими занимаемой должности… Впервые аттестованы шесть молодых помощников отметили в пресс-службе

Трое сотрудников по итогам аттестации были рекомендованы на вышестоящие должности зампрокурора Вяземского района Хабаровского края, зампрокурора Железнодорожного района Хабаровска, а также замначальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации – начальника отдела государственной отчетности прокуратуры края.

Помощники прокурора, прошедшие свою первую аттестацию, приняли присягу прокурора. Решено ходатайствовать перед Генеральным прокурором Российской Федерации о присвоении им первоначального классного чина.