Москва31 окт Вести.Калининград оказался частично обесточен из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ 2 отключилась часть оборудования. Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации