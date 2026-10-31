Москва31 октВести.Калининград оказался частично обесточен из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.
В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ 2 отключилась часть оборудования. Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерациипояснила она в своем Telegram-канале
Согласно ее данным, "Россети янтарь" намерены восстановить подачу электроэнергии поэтапно в течение часа.