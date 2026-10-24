Минэнерго РФ: в Крыму, ДНР и ЛНР часть потребителей остались без света

Юг России частично остался без света Минэнерго РФ: в Крыму, ДНР и ЛНР часть потребителей остались без света

Москва24 окт Вести.Часть потребителей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Проводятся аварийные работы. Введены графики временного отключения потребления электроэнергии.

В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что работы будут проводиться до полного устранения последствий происшествия.

Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями в оперативном порядке ведет работу по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии добавили в Минэнерго

Ранее в Минэнерго заявили о планах установить накопителя электроэнергии в Московском регионе и Крыму.