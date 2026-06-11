Авиакосмический салон МАКС не состоится в 2026 году МАКС-2026 отменили

Москва11 июн Вести.Международный авиационно-космический салон "МАКС-2026" отменен, "Гидроавиасалон" перенесен с 2026 на 2027 год. Это следует из распоряжения правительства РФ, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2026" и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2026", исключить говорится в документе

Отмечается, что в 2027 году планируются к проведению Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2027" в сентябре в Геленджике и Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне в Казани.

В последний раз Международный авиационно-космический салон "МАКС" в очном режиме проходил в 2021 году на аэродроме в Жуковском с 20 по 25 июля. В 2024 году около 500 тыс. уникальных пользователей ознакомились с работой компаний в рамках онлайн-проекта авиасалона.