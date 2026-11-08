В Сахалинской области открылось движение автобусов на участке федеральной трассы

Автобусы начали движение на участке федеральной трассы в Сахалинской области В Сахалинской области открылось движение автобусов на участке федеральной трассы

Москва8 ноя Вести.Движение автобусов возобновлено на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Холмск на фоне улучшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Сахалинской области.

В связи с улучшением погодных условий с 09.00 (местного времени) сняты ограничения для движения общественного транспорта на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Холмск от села Огоньки до Холмска говорится в канале ведомства на платформе MAX

В частности, возобновлено движение автобусов №508 Южно-Сахалинск - Чехов и №516 Южно-Сахалинск - Холмск.

Ранее сообщалось, что работа общественного транспорта была ограничена в связи с ухудшением погодных условий.