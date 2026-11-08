Москва8 нояВести.Досмотр автобусов, следующих со стороны Тамани, временно будут досматривать вручную из-за приостановки работы сканера, сообщается в канале об оперативной ситуации на мосту.
С 20.00 9 ноября до 12.00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинамговорится в сообщении
Досмотр рейсовых автобусом будет проводиться в ручном режиме. При планировании поездок в Крым просят учитывать эту информацию.