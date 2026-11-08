На Крымском мосту не будет работать сканер со стороны Тамани

Автобусы со стороны Тамани на Крымском мосту будут досматривать вручную На Крымском мосту не будет работать сканер со стороны Тамани

Москва8 ноя Вести.Досмотр автобусов, следующих со стороны Тамани, временно будут досматривать вручную из-за приостановки работы сканера, сообщается в канале об оперативной ситуации на мосту.

С 20.00 9 ноября до 12.00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам говорится в сообщении

Досмотр рейсовых автобусом будет проводиться в ручном режиме. При планировании поездок в Крым просят учитывать эту информацию.