Москва6 июнВести.Бывший депутат Верховной рады и лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив украинским СМИ.
Олега Тягнибока ранили на фронтесообщил Марцинкив
По его словам, у Тягнибока "контузия со всеми вытекающими последствиями, это и баротравмы, и сотрясение".
Тягнибок известен активным участием в "Евромайдане". Он выступал с угрозами в адрес крымчан после вхождения Крыма в состав РФ.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного теракту ВСУ в городе Старобельске, назвал "Евромайдан" кровавым переворотом, организованным внешними силами.