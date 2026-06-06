Автомобиль экс-депутата Рады Тягнибока попал под удар БПЛА на фронте По автомобилю главы нацпартии Украины Тягнибока ударил беспилотник

Москва6 июн Вести.Бывший депутат Верховной рады и лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив украинским СМИ.

Олега Тягнибока ранили на фронте сообщил Марцинкив

По его словам, у Тягнибока "контузия со всеми вытекающими последствиями, это и баротравмы, и сотрясение".

Тягнибок известен активным участием в "Евромайдане". Он выступал с угрозами в адрес крымчан после вхождения Крыма в состав РФ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного теракту ВСУ в городе Старобельске, назвал "Евромайдан" кровавым переворотом, организованным внешними силами.