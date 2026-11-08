Автомобиль врезался в группу из 30 велосипедистов в США, один человек погиб

Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Северной Каролине Автомобиль врезался в группу из 30 велосипедистов в США, один человек погиб

Москва8 ноя Вести.В американском штате Северная Каролина автомобиль врезался в группу из 30 велосипедистов. Один человек погиб, еще 22 получили травмы, сообщил телеканал CNN.

Авария произошла на дороге Оптимист-Фарм неподалеку от города Роли. По предварительным данным, 76-летний водитель Infiniti Дональд Роберт Моррис-Джонс находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он пересек центральную линию дороги и выехал на встречную полосу, по которой двигались велосипедисты.

После столкновения водитель не остановился и продолжил движение. Примерно через 800 метров автомобиль съехал в канаву.

В результате аварии 63-летний велосипедист получил смертельные травмы, еще 22 человека пострадали. Водителя задержали.