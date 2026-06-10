Москва10 июнВести.Сегодня в Чечне при исполнении служебного долга трагически погибли два сотрудника республиканского главка МЧС – старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и сержант внутренней службы Мовсар Авдуев, сообщает спасательное ведомство.
Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобильговорится в публикации МЧС Чечни в MAX
В результате происшествия два сотрудника погибли. Трое были госпитализированы, двое получили ушибы разной степени.
В МЧС рассказали, что Умару Дишниеву было 22 года. Он служил в системе спасательного ведомства с 2023 года. Мовсар Авдуев служил в системе МЧС с 2020 года. Ему было 33.
На счету погибших огнеборцев много спасенных жизней, ликвидированных пожаров и последствий происшествий.