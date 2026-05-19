Москва19 мая Вести.При разминировании территорий в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики двое сотрудников МЧС России погибли в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сообщило МЧС по ДНР.

Трагедия произошла 18 мая.

Сотрудники Отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России проводили разминирование… Во время выполнения работ произошел взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Антон Бондаренко - начальник отдела пиротехнических работ, служил в МЧС 6 лет. За время работы он уничтожил сотни боеприпасов, которые равны сотням спасенных жизней. С первых дней начала СВО спасатель разминировал территории вблизи линии электропередач, газо- и водопроводов, жилые кварталы Волновахи и Мариуполя. Антон Бондаренко награжден медалями "За освобождение Мариуполя" и "За разминирование". У него остались жена и годовалый сын.

Дмитрий Медведев – водитель-сапер. Пришел на службу в апреле 2022 года. С коллегами выезжал в самые опасные точки региона, транспортируя взрывоопасные предметы на подрывную площадку для их дальнейшего уничтожения. Мужчина отработал сотни заявок. У Дмитрия остались жена и двое сыновей.

Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выразили соболезнования семьям погибших.