Автомобилистам Петербурга сообщили, где еще временно ограничено движение Власти Петербурга сообщили о новых перекрытиях движения

Москва18 окт Вести.Комитет по транспорту Петербурга опубликовал в мессенджере MAX новую информацию об участках дорог, где утром 18 октября временно ограничено движение.

По сообщению властей города, закрыт заезд на набережную реки Екатерингофки.

При движении по Двинской улице в сторону набережной Обводного канала закрыт поворот направо, а при движении по Гутуевскому мосту в сторону Двинской улицы закрыт поворот налево.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Сообщаем о временном ограничении движения. … Просим внимательно следить за дорожной обстановкой говорится в публикации

Водителей призывают по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.

Ранее сегодня сообщалось, что в связи с атакой на город украинских БПЛА временно перекрыт Центральный участок ЗСД при движении от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и в обратном направлении.