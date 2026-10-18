Москва18 октВести.Комитет по транспорту Петербурга опубликовал в мессенджере MAX новую информацию об участках дорог, где утром 18 октября временно ограничено движение.
По сообщению властей города, закрыт заезд на набережную реки Екатерингофки.
При движении по Двинской улице в сторону набережной Обводного канала закрыт поворот направо, а при движении по Гутуевскому мосту в сторону Двинской улицы закрыт поворот налево.
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Сообщаем о временном ограничении движения. … Просим внимательно следить за дорожной обстановкойговорится в публикации
Водителей призывают по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.
Ранее сегодня сообщалось, что в связи с атакой на город украинских БПЛА временно перекрыт Центральный участок ЗСД при движении от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и в обратном направлении.