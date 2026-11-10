Москва10 нояВести.Движение транспорта было временно ограничено на двух участках Садового кольца – в районе Новинского бульвара и Крымского Вала. Об этом сообщается на канале Дептранса Москвы в MAX.
Движение временно закрыто: на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Валговорится в сообщении
Также было запрещено движение на Большом Каменном мосту по направлению в центр и на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Причина не поясняется.
В 17.19 Дептранс сообщил о снятии ограничений.