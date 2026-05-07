Morgan Stanley запустил в пилотном режиме торговлю криптовалютой для клиентов

Банк Morgan Stanley запустил в пилотном режиме торговлю криптовалютой Morgan Stanley запустил в пилотном режиме торговлю криптовалютой для клиентов

Москва7 мая Вести.Американский банк Morgan Stanley запустил в пилотном режиме торговлю криптовалютой на своей платформе E*Trade, сообщает Bloomberg.

Полноценный доступ к услуге откроют чуть позже в этом году. Платформой E*Trade пользуются 8,6 млн клиентов.

Новую услугу отличает пониженная комиссия - 0,5% от долларовой стоимости сделки. Крупнейшая криптовалютная биржа в США Coinbase взимает от 0,6%, платформа Robinhood - от 0,95%, Charles Schwab - 0,75%.

До этого банковским клиентам приходилось обращаться за криптовалютой к другим игрокам рынка.