Москва21 апрВести.В СК сообщили, что книги известного детского писателя Григория Остера будут проверены на сомнительные с педагогической точки зрения установки. Такое поручению ведомству дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
На заседании Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям обсуждалось содержание детской литературы. Произведения Григория Остера были приведены в качестве негативного примера, как содержащие сомнительные с педагогической точки зрения установки.
В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автораговорится в сообщении
Речь идет о стихотворном цикле писателя "Вредные советы".