Мединский не слышал о проверке "Вредных советов" Остера

Москва22 апр Вести.Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ничего не знает об инициированной СК РФ проверке книги "Вредные советы" Григория Остера.

Об этом сообщает РИА Новости.

Впервые об этом слышу приводит слова Остера агентство

Также Мединский воздержался от ответа на вопрос, есть ли книге советы, которые нуждаются в проверке, поскольку "давно читал" произведение.

Ранее сообщалось, что в России проверят цикл книг Остера "Вредные советы" на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок. В издательстве АСТ заявили, что не получали каких-либо официальных запросов и требований от СК РФ.