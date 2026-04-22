В АСТ заявили, что не получали запросов СК касательно "Вредных советов" Остера

Москва22 апр Вести.АСТ не получало каких-либо официальных запросов и требований от Следственного комитета России относительно книг Григория Остера, передает РИА Новости со ссылкой на заявление издательства.

В настоящий момент официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Григория Остера нет приводит агентство сообщение АСТ

Проверить книги известного детского писателя Григория Остера с точки зрения педагогики поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Речь идет о стихотворном цикле писателя "Вредные советы".