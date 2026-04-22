Москва22 апрВести.АСТ не получало каких-либо официальных запросов и требований от Следственного комитета России относительно книг Григория Остера, передает РИА Новости со ссылкой на заявление издательства.
В настоящий момент официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Григория Остера нетприводит агентство сообщение АСТ
Проверить книги известного детского писателя Григория Остера с точки зрения педагогики поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Речь идет о стихотворном цикле писателя "Вредные советы".