Москва22 апр Вести.Писатель Григорий Остер должен отказаться от отечественных наград. Такое мнение высказала агентству РИА Новости член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Депутат также назвала Остера предателем.

Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране. Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам