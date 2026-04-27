"Ведомости": продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли почти на 500%

Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли почти на 500% "Ведомости": продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли почти на 500%

Москва27 апр Вести.Продажи книг писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти на 500% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В материале также сказано, что продажи увеличились на 220% относительно начала месяца.

При этом наиболее популярны среди книг писателя оказались разные издания "Вредных советов".

21 апреля председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить произведения писателя Остера. По данным "Коммерсанта", поводом послужил доклад депутата Госдумы Марии Бутиной, которая заявила, что творчество Остера, включая "Вредные советы", "Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда" и "Школу ужасов", разрушает нравственный фундамент ребенка.

Позднее издательская группа "Эксмо-АСТ" в своем комментарии указала, что произведения Григория Остера издаются более 30 лет, а "Вредные советы" с помощью иронии прививают навыки безопасного поведения.

22 апреля помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ничего не знает об инициированной СК проверке книги "Вредные советы".

"Вредные советы" – цикл ироничных стихотворений для детей. Григорий Остер – 78-летний писатель, сценарист и драматург, – является создателем этого жанра. Первая публикация "Вредных советов" была в журнале "Колобок" в 1980-х годах.