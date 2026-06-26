Эксперт назвал страны, больше всего пострадавшие от кризиса в Ормузском проливе

Беднейшие страны Азии и Африки сильнее всего ощутили кризис в Ормузском проливе Эксперт назвал страны, больше всего пострадавшие от кризиса в Ормузском проливе

Москва26 июн Вести.Среди стран, для которых кризис в Ормузском проливе стал наиболее чувствительным – беднейшие государства Азии и Африки. Они были вынуждены пересматривать логистические связи и заниматься импортозамещением, рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Алексей Харланов в интервью ИС "Вести".

Последствия блокады Ормузского пролива - рост цен на удобрения, нарушение логистических маршрутов, введение протекционистских мер - увеличили риск мирового продовольственного кризиса.

Среди пострадавших – беднейшие страны Азии и Африки. Из самых "горячих точек" на карте голода – Судан, Йемен, Бангладеш, Палестина, Нигерия, Сомали, отметил эксперт.

C точки зрения продовольствия и нехватки ресурсов для сельского хозяйства эти страны получили очень серьезные пробои в своих бюджетах и теперь вынуждены искать импортозамещения, чтобы решать свои продовольственные задачи с точки зрения национальной безопасности сказал эксперт

Кризис в Ормузском проливе начался 28 февраля, когда США и Израиль начали боевые действия против Ирана, который впоследствии заблокировал судоходство. США ответили собственной военно-морской блокадой иранских портов. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт.