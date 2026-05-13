Москва13 мая Вести.Европа, отказавшаяся от российской нефти, больше других стран страдает от кризиса в Ормузском проливе, сообщил ИС "Вести" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Среди жертв ситуации также страны Африки и страны Юго-Восточной Азии, хотя у последних есть альтернатива.

Страдает больше всего Европа. Они сами себя загнали в угол, поскольку отказались от российских нефти и газа. Очень серьезно страдают страны Африки, страны Юго-Восточной Азии. Но, например, у стран ЮВА есть альтернатива: они могут покупать нефть и газ по реэкспорту из Китая и Индии, которые перепродают российские ресурсы, или напрямую заключать соглашения с Россией рассказал Хачатурян

Ситуация в Ормузском проливе, по словам министра финансов Антона Силуанова, уже привела к нефтяному кризису. Потеря пятой части мирового потребления нефти и значительной доли сжиженного природного газа, рост цен на удобрения на 30% — все это ослабляет рост мировой экономики и может привести к глобальной рецессии.

Главные проигравшие, по оценке Силуанова, — страны-импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие страны Африки, для которых рост цен на продовольствие особенно критичен. Россия, с одной стороны, получает дополнительную экспортную выручку, но с другой — сталкивается с разрывом цепочек поставок и ростом логистических издержек.